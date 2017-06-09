Popov müjdesi
Trabzonspor, Bulgar 10 numara için Spartak Moskova’nın talep etiği 5 milyon euro’yu 3 milyon euro’ya indirtti. Bu transferin gerçekleşmesi artık an meselesi.
HAFTAYA AÇIKLANABİLİR
Popov'un transferi artık an meselesi. Trabzonspor yönetimi, 29 yaşındaki 10 numara ile birlikte Osmanlıspor'dan N'diaye'yi alarak savaşçı ve iki yönlü oynayan güçlü bir orta sahanın temellerini atmayı amaçlıyor. N'diaye ve Popov transferlerinin en geç gelecek hafta içinde açıklanması bekleniyor.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:48
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
Popov müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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