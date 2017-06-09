Popov müjdesi

Bordo-mavili kulüp, Osmanlıspor'un 26 yaşındaki orta sahası'nin işini para+takas ile bitirirken, diğer taraftan Bulgar 10 numara'un transferinde de son aşamaya geldi., Trabzon'aderken, 2 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğuile görüşmelerde de son düzlüğe girilmiş durumda. 5 milyon euro'dan kapıyı açan'nın'ya indiği ve yönetimin bu fiyata olumlu baktığı vurgulandı.Popov'un transferi artık an meselesi.yönetimi, 29 yaşındaki 10 numaraile birlikte'dan N'diaye'yi alaraksavaşçı ve iki yönlü oynayan güçlü bir ortasahanın temellerini atmayı amaçlıyor.vetransferlerinin en geç gelecekhafta içinde açıklanması bekleniyor.