 Popov müjdesi – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Popov müjdesi

    Popov müjdesi

    , Bulgar 10 numara için ’nın talep etiği 5 milyon euro’yu 3 milyon euro’ya indirtti. Bu transferin gerçekleşmesi artık an meselesi.

    Bordo-mavili kulüp, Osmanlıspor'un 26 yaşındaki orta sahası N'diaye'nin işini para+takas ile bitirirken, diğer taraftan Bulgar 10 numara Ivelin Popov'un transferinde de son aşamaya geldi. Popov, Trabzon'a 'evet' derken, 2 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Spartak Moskova ile görüşmelerde de son düzlüğe girilmiş durumda. 5 milyon euro'dan kapıyı açan Moskova'nın 3 milyon euro'ya indiği ve yönetimin bu fiyata olumlu baktığı vurgulandı.

    HAFTAYA AÇIKLANABİLİR
    Popov'un transferi artık an meselesi. Trabzonspor yönetimi, 29 yaşındaki 10 numara ile birlikte Osmanlıspor'dan N'diaye'yi alarak savaşçı ve iki yönlü oynayan güçlü bir orta sahanın temellerini atmayı amaçlıyor. N'diaye ve Popov transferlerinin en geç gelecek hafta içinde açıklanması bekleniyor.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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