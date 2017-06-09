Mustafa’ya hücum

Başta Kayserispor olmak üzere pek çok Anadolu kulübünün yakından ilgilendiği Mustafa Akbaş'ın durumu kamptan sonra netlik kazanacak. Teknik heyet, performans durumuna göre hem stoper hem de sol bek bölgesinde görev yapabilen Mustafa'yı, alternatif olarak takımda tutulabilir. Zeki Yavru'ya ise teklif getirmesi halinde kolaylık sağlanacak. Başarılı sağ bek ile Konyaspor dirsek temasında.