 İbanez Olympiakos’a gidebilir – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    İbanez ’a gidebilir

    İbanez <a href="/index/olympiakos?id=d3fc7886-220f-4754-8bf9-a2f60e878d3b" class="" rel="tag">Olympiakos</a>’a gidebilir

    Karadeniz ekibinin Kızılyıldız'dan transfer ettiği Luis İbanez'e sürpriz bir talip çıktı.

    Yunanistan'da yayın yapan Spor Portalı gazette.gr'nin haberine göre oyuncu için kulübü teklif yapacak. Mas'ın transfer edilmesinin ardından İbanez'in forma bulma şansının zora girdiğinin belirtildiği haberde, bordo-mavili oyuncunun Yunan ekibine önerildiği kaydedildi. İbanez'in daha önce Kızılyıldız'da oynarken de 'un gündemine geldiği ancak bu transferin o dönem gerçekleşmediği kaydedildi. İbanez, 'da 13 maçta oynayıp 1 gol attı.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:50
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