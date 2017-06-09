 Guguloğlu gelecek – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Guguloğlu gelecek

    Guguloğlu gelecek
    TFF'de 'u temsil eden Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşcıoğlu'nun istifa etmesinin ardından gözler yerine gelecek isme çevrildi. Bordo-mavili kulübün yedek yönetim kurulu üyesi Fuat Guguloğlu'nun, asıl listede yer almasını istediği öğrenildi. TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi İbrahim Usta, federasyonda, bordo-mavili kulübü temsil eden tek isim olarak kaldı.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:53
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