 Bero’dan 50. yıl mesajı – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Bero’dan 50. yıl mesajı

    Bero’dan 50. yıl mesajı

    Gelecek sezon iyi bir performans ortaya koyarak zirvede yer almak istiyoruz”

    Trabzonsporlu , Slovakya Milli Takım kampında konuştu. 21 yaşındaki orta saha "Ligin ikinci yarısının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Avrupa'ya katılmak istiyorduk ama bunu başaramadık. Demek ki başarısız olmuşuz. Ligi ilk beşte bitirmek istedik, ancak durum istediğimiz gibi olmadı. Önümüzde yeni bir sezon var. 50'inci yılda kulüp en üst seviyelere çıkacak. Sanırım sezonun ikinci yarısında bunun potansiyelini gösterdik. Gelecek sene benzer performanslar ortaya koymak ve zirvede yer almak istiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:34
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