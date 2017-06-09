 Aidoo kıymete bindi – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Aidoo kıymete bindi

    Aidoo kıymete bindi

    Bordo-mavililerin istediği 21 yaşındaki stoper için birçok takım harekete geçti.

    Fırtına, İsveç 1. Lig takımlarından Hammarby'de forma giyen Ganalı 'yu renklerine bağlamak için geçtiğimiz ay girişimlerine başlamıştı. 21 yaşındaki stoper için ilk etapta 1 milyon 250 bin euro'luk bir teklifte bulunan 'un 1.5 milyon euro seviyelerine kadar çıkacağı öğrenildi. Aidoo'nun transfere sıcak bakması, kulübü Hammarby'nin oyuncuyu satmak istemesi avantaj olarak gözükse de Belçika'dan Gent, Club Brugge, Almanya'dan Düsseldorf ve Freiburg kulüplerinin oyuncu ile temas haline geçtiği öğrenildi.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:36
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