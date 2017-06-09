 39 golün 19’u forvetlerden – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    39 golün 19’u forvetlerden

    39 golün 19’u forvetlerden
    'da santrforlar bu sezon atılan 39 golün 11'ine katkı sağladı. 6 kez, da 5 kez rakip fileleri havalandırarak gollerin yüzde 28'inde pay sahibi olabildi. Karadeniz ekibinde ligin ilk yarısında görev alan ve gol atma başarısı gösteremeyen Güney Koreli Suk, Muhammet Demir ve Ramil Sheidaev ile yollar ayrılmıştı.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:48
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