 Seneye daha çok atacağım – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Seneye daha çok atacağım

    Seneye daha çok atacağım
    Bu sezon attığı 6 golle en skorer defans oyuncusu olan , 50. yıl için de iddialı konuştu. 8 sarı ve 1 kırmızı kart ile Fırtına'nın en agresif ismi de olan tecrübeli stoper, "Takım için sonuna kadar savaşmak istiyorum. Bu nedenle çok kart gördüm. Seneye daha çok gol atacağım ve bunun için çalışacağım" dedi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:16
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