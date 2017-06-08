 Şampiyonlar Ligi finali o statta oynanacak – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Şampiyonlar Ligi finali o statta oynanacak

    Şampiyonlar Ligi finali o statta oynanacak

    UEFA, 2018 Şampiyonlar Ligi finalinin Kiev'deki NSK Olimpiyski Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

    UEFA, 2018 Şampiyonlar Ligi finalinin Kiev'deki NSK Olimpiyski Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

    Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan duyuruda karşılaşmanın 70,050 kişilik NSK Olimpiyski Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:58
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