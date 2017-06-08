Şampiyonlar Ligi finali o statta oynanacak
UEFA, 2018 Şampiyonlar Ligi finalinin Kiev'deki NSK Olimpiyski Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
UEFA, 2018 Şampiyonlar Ligi finalinin Kiev'deki NSK Olimpiyski Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan duyuruda karşılaşmanın 70,050 kişilik NSK Olimpiyski Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:58
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Lens oynamak istediği takımı açıkladı
Toplam 39
Yorum
özgüre cevap sen daha iyi bir imkan bulunca işini değiştirmez misin. Adamın işi
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Benden 5 kat daha iyi
Toplam 3
Yorum
Akhan Insallah, boyle yetenekler cok geliyo da oynayan cok az...
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Obra düzeni
Toplam 16
Yorum
Alemdar Oguz Cetini getir tipki futboldaki günlerin gibi ortayi degil ama akili o verir sende uygularsin
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