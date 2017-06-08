 Eski Trabzonspor Başkanı Sümer'den uyarı – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Eski Trabzonspor Başkanı Sümer'den uyarı

    Eski Trabzonspor Başkanı Sümer'den uyarı

    Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer, Bursaspor maçının ardından gerçekleştirilen suçlamaların şiddetinin arttıkça sorunu çözücü değil, derinleştirici bir etki yaratacağını belirtti.

    Yazılı açıklamasında, "Trabzonspor'un Bursaspor maçının şokunu kolay atlatamayacağı anlaşılıyor." ifadesini kullanan Sümer, şunları kaydetti:

    "Suçlamanın şiddeti arttıkça sorunu çözücü değil, sorunu derinleştirici bir etki yaratacağı bilinmelidir. Yapılması gereken, bilinçli bir farkındalıkla iyileştirici ve uyarıcı bir yaklaşım göstermektir. Aksi takdirde bu trajik maçın sonuçları, Çernobil Nükleer Santrali gibi kalıcı büyük bir felakete dönüşebilir."

    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:00
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