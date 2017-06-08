Eski Trabzonspor Başkanı Sümer'den uyarı
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer, Bursaspor maçının ardından gerçekleştirilen suçlamaların şiddetinin arttıkça sorunu çözücü değil, derinleştirici bir etki yaratacağını belirtti.
Yazılı açıklamasında, "Trabzonspor'un Bursaspor maçının şokunu kolay atlatamayacağı anlaşılıyor." ifadesini kullanan Sümer, şunları kaydetti:
"Suçlamanın şiddeti arttıkça sorunu çözücü değil, sorunu derinleştirici bir etki yaratacağı bilinmelidir. Yapılması gereken, bilinçli bir farkındalıkla iyileştirici ve uyarıcı bir yaklaşım göstermektir. Aksi takdirde bu trajik maçın sonuçları, Çernobil Nükleer Santrali gibi kalıcı büyük bir felakete dönüşebilir."
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:00
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Bunu da aşarız
Toplam 21
Yorum
Bunu da aşarız. bir zamanlar 8-0 yenilen milli takımı şimdikinden daha çok sahiplenirdik neden hiç düşünen var mı? şimdi haketmeyen şampiyon oluyor
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Bunu da aşarız
Toplam 21
Yorum
Bunu da aşarız. aşacağız. milli takımın kalecisini yuhaladılar. milli takım istanbulda maç yapamıyor. neden acaba adalet yokki
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Galatasaray'ın Riva arazisi ihaleye çıktı
Toplam 3
Yorum
murat1903 zamanında almışlar zor günlerinde kullanıyorlar takdir etmek lazım gs cebine 1 milya koyarsa çok rahatlar ama byük bir değeride kaybeder
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