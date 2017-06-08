Eski Trabzonspor Başkanı Sümer'den uyarı

Yazılı açıklamasında, "Trabzonspor'un Bursaspor maçının şokunu kolay atlatamayacağı anlaşılıyor." ifadesini kullanan Sümer, şunları kaydetti:

"Suçlamanın şiddeti arttıkça sorunu çözücü değil, sorunu derinleştirici bir etki yaratacağı bilinmelidir. Yapılması gereken, bilinçli bir farkındalıkla iyileştirici ve uyarıcı bir yaklaşım göstermektir. Aksi takdirde bu trajik maçın sonuçları, Çernobil Nükleer Santrali gibi kalıcı büyük bir felakete dönüşebilir."