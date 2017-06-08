"Enerjimizi Trabzonspor için harcıyoruz"

Ersun Yanal, bordo mavili kulübün dergisindeki yazısında geride kalan sezon içerisinde iki farklı Trabzonspor yaşadıklarını anlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"Gerek karakter, gerek mücadele, gerekse takımdaşlık anlamında birbirinden iki farklı Trabzonspor vardı sahada. İstediğimiz, özlemini çektiğimiz Trabzonspor'a şu an çok daha yakınız. Bizler aslında bunun neden olduğunu, bu sürecin gerekçelerini birçok kez alt alta sıraladık. Başkanımız Muharrem Usta tarafından da defalarca dile getirildi. Anlaşılamadığımız durumlar da oldu kimi zaman. Ama sonunda geldiğimiz nokta, Trabzonspor'un hedeflerine yakışır, oynayacağı hedeflerde güven verecek bir pozisyondur."

"HERKES HEDEFE ULAŞMAK İÇİN VAR GÜCÜYLE ÇALIŞACAK"

Gelinen noktada bu ortamı hazırlarken Başkan Muharrem Usta ile yönetim kurulunun duruş ve tutumlarıyla aslan payını hak ettiğini ifade eden Yanal, açıklamalarını şöyle noktaladı:

"Bizler onların duruşu, tutumundan doğan gücü ve otoriteyi kullanıyor, görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çabalıyoruz. İnsan kalitesi yüksek değerli bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Yeni stadyumumuzun sadece takıma değil şehrimize hatta bölgemize katkılarının olacağını düşünmekteyim. Oynadığımız maçların, maç olmaktan çok başka boyutlar kazandığını, şehrimizin ekonomisine, sosyal hayatına dinamizm ve kalite getirdiğini, Trabzonspor'un da sonuçlar anlamında bundan kazanımlar elde edeceğini gördük. Enerjimizi zirveye ve tüm hedeflere oynayabilecek, bunu uzun sürdürebilecek Trabzonspor için harcıyoruz. Trabzonspor, zorluklarla, takım olma mücadelesi ile geçen bu sezonun sonrasında yönetimi, camiası, taraftarları ve medyasıyla bir olup hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışacaktır."

GENÇLER İÇİN KAMP FIRSAT OLACAK

2017-18 sezonu öncesi 27 Haziran'da Trabzon'da toplanacak olan ve 2 Temmuz'da 1'inci etap kamp çalışması için Macaristan'a hareket edecek olan Trabzonspor'da yurt dışında iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek hazırlık kampları genç oyuncuların kendilerini gösterebilmesi için fırsat olacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Abdülkadir Ömür, Abdurrahim Dursun, Yunus Emre Çakır gibi genç isimleri kamp kadrosuna dahil edeceği ve burada gösterecekleri performansa göre sezon öncesi değerlendirme yapacağı belirtildi.