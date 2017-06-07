Şota’nın yeni adresi Pahtakor Taşkent
Bordo-mavili takımın eski efsane futbolcusu ve teknik direktörü Şota'nın yeni adresi belli oldu. Sporx'e göre genç teknik adam, Özbekistan'ın Pahtakor Taşkent takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Pahtakor Taşkent maçlarını 35 bin kişilik Markaziy Stadı'nda oynuyor.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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