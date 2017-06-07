 Şota’nın yeni adresi Pahtakor Taşkent – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    ’nın yeni adresi

    Şota’nın yeni adresi Pahtakor Taşkent
    Bordo-mavili takımın eski efsane futbolcusu ve teknik direktörü 'nın yeni adresi belli oldu. Sporx'e göre genç teknik adam, Özbekistan'ın Pahtakor Taşkent takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. maçlarını 35 bin kişilik Markaziy Stadı'nda oynuyor.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:23
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