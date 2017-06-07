Son 6 yılda zirvenin uzağında kaldı

Süper Lig'de son 6 yılda yaşadığı kan kayıpları sonrası zirvenin uzağında kalan Trabzonspor, 43 yıllık Süper Lig tarihine sığdırdığı derecelerle yeniden zirvenin takımı olmayı hedefliyor.

Fırtına, bu sezon 14 galibiyet, 9 beraberlik, 11 mağlubiyetle ligi 6. sırada tamamladı. Bordo-mavililer, 2015-16'yı 12, 2014-15'i 5, 2013- 14'ü 4, 2012-13'ü 9, 2011-12'yi 3. tamamlayarak 2010-11 sezonundan sonra zirvenin uzağında kaldı. Trabzonspor 2010-11 sezonunda 82 puan elde etmişti.



FIRTINA GİBİYDİ

Fırtına, İstanbul takımlarının tekelinde olan lig şampiyonluklarına 1975-1976 sezonunda son vermişti. 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979,

1979-1980, 1980-1981 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluklar yaşadı. Karadeniz ekibi, ligi 8 kez 2., 8 defa da 3. sırada bitirdi. Bordo-mavili takım, ayrıca 7 kez 4., 4'er kez 5 ve 6., 2'şer defa 7 ve 12.'lik elde etti.