 Son 6 yılda zirvenin uzağında kaldı – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Son 6 yılda zirvenin uzağında kaldı

    Son 6 yılda zirvenin uzağında kaldı

    Süper Lig'de son 6 yılda yaşadığı kan kayıpları sonrası zirvenin uzağında kalan , 43 yıllık Süper Lig tarihine sığdırdığı derecelerle yeniden zirvenin takımı olmayı hedefliyor.

    Fırtına, bu sezon 14 galibiyet, 9 beraberlik, 11 mağlubiyetle ligi 6. sırada tamamladı. Bordo-mavililer, 2015-16'yı 12, 2014-15'i 5, 2013- 14'ü 4, 2012-13'ü 9, 2011-12'yi 3. tamamlayarak 2010-11 sezonundan sonra zirvenin uzağında kaldı. Trabzonspor 2010-11 sezonunda 82 puan elde etmişti.

    FIRTINA GİBİYDİ
    Fırtına, İstanbul takımlarının tekelinde olan lig şampiyonluklarına 1975-1976 sezonunda son vermişti. 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979,
    1979-1980, 1980-1981 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluklar yaşadı. Karadeniz ekibi, ligi 8 kez 2., 8 defa da 3. sırada bitirdi. Bordo-mavili takım, ayrıca 7 kez 4., 4'er kez 5 ve 6., 2'şer defa 7 ve 12.'lik elde etti.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:16
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