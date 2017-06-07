 Nefret tohumlarına izin vermeyeceğiz – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Nefret tohumlarına izin vermeyeceğiz

    Nefret tohumlarına izin vermeyeceğiz
    Yönetici , Bursa maçı sonrası yapılan eleştirilere cevap verdi. Saral, "Rize ile Trabzon arasında nefret tohumları dikilmesine izin vermeyeceğiz. Kaç gündür yutkunuyoruz. Çaykur Rizespor'un düşmesinden en çok rahatsız olan kulüp 'dur" diye konuştu.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:23
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