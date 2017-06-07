Nefret tohumlarına izin vermeyeceğiz
Yönetici Gökhan Saral, Bursa maçı sonrası yapılan eleştirilere cevap verdi. Saral, "Rize ile Trabzon arasında nefret tohumları dikilmesine izin vermeyeceğiz. Kaç gündür yutkunuyoruz. Çaykur Rizespor'un düşmesinden en çok rahatsız olan kulüp Trabzonspor'dur" diye konuştu.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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