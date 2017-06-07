Muharrem Usta'dan Rize açıklaması

Sosyal medya hesabı twitterdan açıklamalarda bulunan Başkan Muharrem Usta, ligin son haftasında oynadıkları Bursaspor maçına değinerek şu paylaşımları yaptı;



"Büyük takımlar hedeften uzaklaşırsa maalesef maç seçmeye başlarlar. O nedenle bu maçlara (Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe) motive olmak kolaydır. Herkes bilir ki Trabzonspor hedeften Beşiktaş maçı sonrası uzaklaşmaya başladı ve Gençlerbirliği maçı dahil son 5 maçta sadece 4 puan alabildi. Fenerbahçe maçı sonrası bazı oyuncularımıza izin verilmişti. Ancak Bursaspor, Gençlerbirliği'ni yenemeyince izinli oyuncularımız tekrar geri çağrıldı. Direkt oynayan bazı oyuncularımız da sakat ya da cezalıydı. (Onur, Olcay, Okay, Bero.) Kadro derinliği olmayan takımımız iyice daralmıştı. Takımda ful oynayan 9 oyuncu yabancıydı. Takdir edersiniz ki yurtiçi dengeleri bizler kadar bilmeleri ve anlamaları mümkün değildir. Ligi adeta tamamlamış olan takımımız için son maçımız kritik hale gelmişti. Bu durum yönetim olarak sorumluluğumuza zirve yaptırmıştı. Yönetim olarak teknik kadroyla konu masaya yatırılmıştır. İşin ciddiyeti konusunda mutabakat sağlanmış ve takım kampa alınmıştır."



TÜM TEDBİRLER ALINDI

Maç sonucuna göre fırsatçıların tahribatına karşı, karşılaşmanın önem derecesine göre takıma Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir maçlarında uygulanan prim sisteminin Bursaspor maçı için de uygulandığını anlatan Usta, şunları söyledi:



"Tatil modundaki bir takımın işini ciddiye alması için tüm tedbirler alınmıştır. Belki de bu durum yıllardır kendi menfaatleri için Rize ile Trabzon'u çatıştırmak isteyenlerin oyununu bozmak için iyi bir fırsattı. Ancak bu sorunun daha fazla manipüle edilmesine Çaykur Rizespor'un 34 maçlık performansı ve Trabzonspor'un son maçtaki performansı engel olamadı. Fırsatçıların ve başka renklere aşık manipülatörlerin timsah gözyaşlarıyla yaptıkları kışkırtmalara inat biz biriz ve beraberiz. Biz fırsatçıların; Rize ile Trabzon arasında oluşturulan fay hattını maç sonucuna göre depremle sarsabileceklerini tabi ki biliyorduk. Bunu bilen bir yönetim gerekli tedbirleri almayarak, işini savsaklayarak bile bile tuzağa düşer mi? Suçlamak kolay ancak el insaf. Allah kötü niyetli kışkırtıcıları, ağzından çıkanı kulağıyla duymayanları; kötü amaçları uğruna fesat çıkaranları ıslah eylesin. Unutmayalım ki; Rize ile Trabzon kardeştir. İki şehrin arasını açan sorumsuz kişi ya da kurumlar bu güne kadar Rizespor için ne yapmıştır?"