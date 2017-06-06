 Yusuf ve Aytaç kolaylık istiyor – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Yusuf ve Aytaç kolaylık istiyor

    Yusuf ve Aytaç kolaylık istiyor
    Karadeniz ekibi, forma şansı bulamayan ile Aytaç Kara ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda kulüpte kalmaları beklenmeyen iki oyuncu, yönetimle görüşerek bonservis bedellerinde kolaylık sağlanmasını isteyecek. Yönetimin ise bu sezon istediği verimi alamadığı iki futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi. Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan 2016- 17 sezonunda 30 maçta forma giyip 4 gol attı, Aytaç Kara ise forma giydiği 23 karşılaşmada skora katkı sağlayamadı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:36
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