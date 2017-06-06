Trabzonspor’un hedefinde o var

Spor Toto Süper Lig'de 2016-17 sezonunun tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da yönetim yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu noktada çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin Almanya Bundesliga'nın Schalke 04 takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Maxim Choupo-Moting için harekete geçtiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bu ay sonunda sözleşmesi bitecek olan Moting'in bonservis bedeli olmadığı için imza parası talep ettiği ancak yönetimin buna sıcak bakmadığı bildirildi. Trabzonspor yönetiminin daha önce 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcuya Trabzon hakkında videolar izlettiği ve bir görüşme daha yaparak bu transfere resmiyet kazandırmayı planladığı kaydedildi. Bu sezon Schalke 04 formasıyla 30 maçta 2 bin 79 dakika süre alan Moting, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.