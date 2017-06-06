Bordo-mavililer, uzun süredir transfer etmek istediği Spartak Moskova'nın 30 yaşındaki stoperi Serdar Taşcı ile de temaslarını sürdürüyor. Başkan Muharrem Usta'nın takımda görmek istediği oyuncu, 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Moskova ile görüşüyor.