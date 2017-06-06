 Serdar Taşçı için son sortiler – Fotomaç – 06 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    için son sortiler

    <a href="/index/serdar-tasci?id=9c1a5c5f-cf4b-4d0e-b60d-deac5823201e" class="" rel="tag">Serdar Taşçı</a> için son sortiler
    Bordo-mavililer, uzun süredir transfer etmek istediği Spartak Moskova'nın 30 yaşındaki stoperi Serdar Taşcı ile de temaslarını sürdürüyor. Başkan Muharrem Usta'nın takımda görmek istediği oyuncu, 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Moskova ile görüşüyor.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    için son sortiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.