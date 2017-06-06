Sadece 16 dakika oynayabildi

UEFA tarafından 'Geleceğin Messi'si' olarak adlandırılan, ünlü İngiliz gazetesi The Guardian tarafından da geleceğin en iyi 60 yetenekli ismi arasında sayılan 17 yaşındaki Abdülkadir Ömür bu sezon yeteri kadar şans bulamadı. Ersun Yanal tarafından ligde sadece 2 maça alınan genç yetenek, toplamda 16 dakika sahada kaldı.