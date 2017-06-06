Kimse bize leke süremez

Trabzonspor kulübü, Bursaspor maçı sonrası kulübü hedef alan eleştiri ve ithamlara tepki gösterdi. Resmi siteden şu açıklama yapıldı: "Hiçbir kurum, kuruluş ya da kişiler böyle bir maziye sahip kulübümüze leke süremez. Maalesef iki kardeş şehir arasına nefret ve kin tohumu ekme gayreti gösterenleri ibretle izlemekteyiz. Şike iması yapanlar hakkında hukuki işlem başlattık."