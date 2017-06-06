 Kimse bize leke süremez – Fotomaç – 06 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kimse bize leke süremez

    Kimse bize leke süremez
    Trabzonspor kulübü, Bursaspor maçı sonrası kulübü hedef alan eleştiri ve ithamlara tepki gösterdi. Resmi siteden şu açıklama yapıldı: "Hiçbir kurum, kuruluş ya da kişiler böyle bir maziye sahip kulübümüze leke süremez. Maalesef iki kardeş şehir arasına nefret ve kin tohumu ekme gayreti gösterenleri ibretle izlemekteyiz. Şike iması yapanlar hakkında hukuki işlem başlattık."
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kimse bize leke süremez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.