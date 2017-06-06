İmzaya kaldı
Osmanlıspor, Senegalli orta sahanın ‘evet’ demesinden sonra bordo-mavili yöneticileri görüşmeye çağırdı. Başkent ekibine iki futbolcu ve bir miktar para teklif edilecek
42 MAÇTA 10 GOLE KATKI
Oyuncusunun Trabzonspor'a transferi konusunda istekli olması üzerine Osmanlıspor yetkilileri de bordo-mavili yönetimi son detayları görüşmeye davet etti. Taraflar arasında yakın bir zamanda yapılacak görüşmenin ardından bu transferin sonuçlandırılması bekleniyor. Karadeniz ekibinin başkent kulübüne iki futbolcu ve bir miktar para önereceği belirtiliyor. 26 yaşındaki N'Diaye bu sezon Osmanlıspor formasıyla 42 maça çıktı, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
300 BİNE ALINMIŞTI
2015-2016 sezonu başında Norveç'in Bodo-Glimt takımından Osmanlı- spor'a transfer olan Senegalli futbolcu Ndiaye, çok kısa bir sürede takımının vazgeçilmek isimlerinden biri olmayı başardı. Ankara temsilcisi, Ndiaye için Norveç ekibine 300 bin euro ödemiş ve oyuncuya 3 yıllık imza attırmıştı.
Yunus Emre SEL
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 02:17
-
Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
-
Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
-
Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
İmzaya kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.