 İmzaya kaldı – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    İmzaya kaldı

    İmzaya kaldı

    Osmanlıspor, Senegalli orta sahanın ‘evet’ demesinden sonra bordo-mavili yöneticileri görüşmeye çağırdı. Başkent ekibine iki futbolcu ve bir miktar para teklif edilecek

    Trabzonspor, Osmanlısporlu Badou Ndiaye transferinde mutlu sona çok yaklaştı. 2 sezondur başkent ekibinin istikrar abidesi olan 26 yaşındaki Senegalli orta saha, orta alanda hücuma dönük olarak görev yapıyor. Kulübü ile bir senelik daha mukavelesi olan Ndiaye devre arasında da istenmişti. 50. yılda zirveye oynayacak bir takım oluşturmak isteyen yönetim, sezonun tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Bu noktada belirlenen listedeki isimlere yönelen bordo-mavililer, önce Ndiaye ile el sıkıştı.

    42 MAÇTA 10 GOLE KATKI
    Oyuncusunun Trabzonspor'a transferi konusunda istekli olması üzerine Osmanlıspor yetkilileri de bordo-mavili yönetimi son detayları görüşmeye davet etti. Taraflar arasında yakın bir zamanda yapılacak görüşmenin ardından bu transferin sonuçlandırılması bekleniyor. Karadeniz ekibinin başkent kulübüne iki futbolcu ve bir miktar para önereceği belirtiliyor. 26 yaşındaki N'Diaye bu sezon Osmanlıspor formasıyla 42 maça çıktı, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

    300 BİNE ALINMIŞTI
    2015-2016 sezonu başında Norveç'in Bodo-Glimt takımından Osmanlı- spor'a transfer olan Senegalli futbolcu Ndiaye, çok kısa bir sürede takımının vazgeçilmek isimlerinden biri olmayı başardı. Ankara temsilcisi, Ndiaye için Norveç ekibine 300 bin euro ödemiş ve oyuncuya 3 yıllık imza attırmıştı.

    Yunus Emre SEL
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
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