Hedef 30 milyon TL
Bordo-mavili yönetim, yeni sezonda TS Club’lardan 30 milyon TL gelir elde etmek istiyor. Geçen dönem ürün satışlarından 17.5 milyon TL kasaya girdiği belirtildi
TRABZON iLE RiZE KARDEŞTiR
Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral, Radyospor'a önemli açıklamalar yaptı. Çaykur Rizespor yönetiminden gelen tepkiler için Saral, "Karadeniz'in iki büyük şehri, birbirinden kız alıp, kız vermişler. Bazı teknik adamların nefret tohumları dikmesine müsaade etmeyiz. Trabzonspor ve Rizespor camiası kardeştir. Rizespor'a da bugünlerde en çok destek olacak da Trabzonspor'dur. Rizespor'un düşmesinden en rahatsız olan kulüp Trabzonspor'dur" ifadesini kullandı.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:35
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
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