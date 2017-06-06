 Hedef 30 milyon TL – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Hedef 30 milyon TL

    Hedef 30 milyon TL

    Bordo-mavili yönetim, yeni sezonda TS Club’lardan 30 milyon TL gelir elde etmek istiyor. Geçen dönem ürün satışlarından 17.5 milyon TL kasaya girdiği belirtildi

    Bursaspor maçına yeni sezon formasıyla çıkan Trabzonspor'da, yeni dönemde TS Club mağazalarından 30 milyon lira gelir hedefleniyor. Trabzonspor yönetiminin ekonomik katkı sağlaması yönünde büyük önem verdiği TS Club'larda yenilenme çalışmaları devam ediyor. 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 dönemlerinde 17 milyon TL olan ve 17.5 milyon TL olarak gerçekleşen TS Club gelir hedefinin, 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle 30 milyon TL olduğu ifade edildi. TS Club mağazalarında 1 Aralık 2015-20 Mayıs 2016 ile 1 Aralık 2016-20 Mayıs 2017 dönemleri karşılaştırıldığında toplam satışların yüzde 48, perakende satışların yüzde 63, toptan satışların yüzde 24 ve lisansiye satışların ise yüzde 64 oranında arttığı öğrenildi. Stoklardaki ürünler % 27 oranında azaltıldı.

    TRABZON iLE RiZE KARDEŞTiR
    Trabzonspor yöneticisi , Radyospor'a önemli açıklamalar yaptı. Çaykur Rizespor yönetiminden gelen tepkiler için Saral, "Karadeniz'in iki büyük şehri, birbirinden kız alıp, kız vermişler. Bazı teknik adamların nefret tohumları dikmesine müsaade etmeyiz. Trabzonspor ve Rizespor camiası kardeştir. Rizespor'a da bugünlerde en çok destek olacak da Trabzonspor'dur. Rizespor'un düşmesinden en rahatsız olan kulüp Trabzonspor'dur" ifadesini kullandı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:35
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