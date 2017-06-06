 En çok Fırat Aydınus yönetti – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    En çok Fırat Aydınus yönetti

    En çok Fırat Aydınus yönetti
    Fırtına'nın bu sezon Süper Lig'deki 34 karşılaşmasında 11 hakem görev yaparken, en çok maçını Fırat Aydınus (6) yönetti. Fırtına, Aydınus'la 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda ise bordo-mavililer 16 sarı kart gördü. Aydınus'un ardından Ali Palabıyık geliyor. Palabıyık'ın yönettiği 5 maçta Trabzon galip gelemedi.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:39
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