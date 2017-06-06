En çok Fırat Aydınus yönetti

Fırtına'nın bu sezon Süper Lig'deki 34 karşılaşmasında 11 hakem görev yaparken, en çok maçını Fırat Aydınus (6) yönetti. Fırtına, Aydınus'la 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda ise bordo-mavililer 16 sarı kart gördü. Aydınus'un ardından Ali Palabıyık geliyor. Palabıyık'ın yönettiği 5 maçta Trabzon galip gelemedi.