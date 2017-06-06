Destek bekliyoruz

Başkan Yardımcısı Alp: TS Club gelirlerimizin daha da artması gerek. Taraftar yanımızda olmalı

Karadeniz ekibinin Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, 50'nci yılda hedeflerine ulaşmak için taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Alp, "TS Club yaz koleksiyonunu ilk defa mart ayının sonunda mağazalara sevk ettik. Sonbahar/ kış koleksiyonunun haziran sonu-temmuz başı mağazalarda yerini alacak. Gereksiz ve birbirine benzeyen ürün gruplarını azalttık ve birbirinden farklı fiyat gruplarından koleksiyonlar hazırlamaya başladık" dedi. Alp şöyle devam etti: "Yeni sezon için çubuklu, bordo ve beyaz 3 yeni forma hazırlattık. Beyaz formalar haziranda, diğer formalar da temmuz ayı başında mağazalardaki yerlerini alacak. TS Club'ları yeniden yapılandırıyoruz ve bu noktada taraftarlarımızın desteğine önemli ölçüde ihtiyacımız var. TS Club gelirlerimizde ciddi bir artış oldu ancak bunun daha ileri seviyelere çıkması adına yapmamız gereken çok iş var. Ürün kalitesini artırdık, artırmaya devam edeceğiz."