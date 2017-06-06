Az attı, az yedi
4 yılın en kötüsü
Fırtına'da en skorer isimler 6'şar golle Uğur ve Rodallega oldu. 39 golle son 4 sezon içerisindeki en kötü dönemini geçiren bordomavililerde Uğur, 4'ü penaltıdan olmak üzere 6 kez fileleri sarstı. Devre arasında Akhisar'dan alınan Rodallega da 15 maçta 6 gol attı
11 gol forvetten
Forvetler takımın 39 golünün 11'ine katkı sağladı. Rodallega 6, N'Doye da 5 kez rakip fileleri havalandırarak gollerin yüzde 28'inde pay sahibi olabildi. Karadeniz ekibinde ligin ilk yarısında görev alan ve gol atma başarısı gösteremeyen Güney Koreli Hyun Jun Suk, Muhammet Demir ve Sheidaev ile yollar ayrılmıştı.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:44
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
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