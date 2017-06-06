Az attı, az yedi

Ligi 51 puanla 6'ncı tamamlayan Fırtına, en az gol atan ve yiyen takımlar arasında. Ligde attığı 39 gole karşılık kalesinde 34 gol gören bordo-mavililer; Başakşehir, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin ardında en az gol yiyen 4.; G.Antep, Adana, G.Birliği, Bursa, Osmanlı ve Karabük'ün ardından ise en az gol atan 7'nci takım.



4 yılın en kötüsü

Fırtına'da en skorer isimler 6'şar golle Uğur ve Rodallega oldu. 39 golle son 4 sezon içerisindeki en kötü dönemini geçiren bordomavililerde Uğur, 4'ü penaltıdan olmak üzere 6 kez fileleri sarstı. Devre arasında Akhisar'dan alınan Rodallega da 15 maçta 6 gol attı



11 gol forvetten

Forvetler takımın 39 golünün 11'ine katkı sağladı. Rodallega 6, N'Doye da 5 kez rakip fileleri havalandırarak gollerin yüzde 28'inde pay sahibi olabildi. Karadeniz ekibinde ligin ilk yarısında görev alan ve gol atma başarısı gösteremeyen Güney Koreli Hyun Jun Suk, Muhammet Demir ve Sheidaev ile yollar ayrılmıştı.