Trabzonspor'da hedef 30 milyon TL gelir

Trabzonspor yönetiminin kulübe ekonomik katkı sağlaması yönünde büyük önem verdiği TS Club mağazalarında yenilenme çalışmaları devam ediyor. 1 Haziran 2016 - 31 Mayıs 2017 dönemlerinde 17 milyon TL olan ve 17.5 milyon TL olarak gerçekleşen TS Club gelir hedefinin, 1 Haziran 2017 - 31 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle 30 milyon TL olduğu ifade edildi.

SATIŞLAR ARTTI

TS Club mağazalarında 1 Aralık 2015 - 20 Mayıs 2016 ile 1 Aralık 2016 - 20 Mayıs 2017 dönemleri karşılaştırıldığında toplam satışların yüzde 48, perakende satışların yüzde 63, toptan satışların yüzde 24 ve lisansiye satışların ise yüzde 64 oranında arttığı öğrenildi. Stoklarda bekleyen ürünlerin ise kampanya ve çalışmalarla yüzde 27 oranında azaltıldığı dile getirildi. Mağazalarda personel tasarrufunun da sağlandığı ve personel sayısının yüzde 20 oranında azaltılarak aylık maliyetin yüzde 15 düşürüldüğü kaydedildi.

SEZON ERKEN AÇILDI

TS Club mağazalarında yaz koleksiyonunun ilk defa Mart ayının sonunda mağazalara sevk edildiği, Sonbahar/Kış koleksiyonunun Haziran sonu-Temmuz başı mağazalarda yerini alacağı bildirildi. Gereksiz ve birbirine benzeyen ürün gruplarının azaltıldığı, birbirinden farklı fiyat gruplarından koleksiyonlar hazırlanmaya başlandığı belirtildi. Yeni sezon için çubuklu, bordo ve beyaz 3 yeni formanın hazırlandığı, beyaz formaların Haziran ayı içinde, diğer formaların da Temmuz ayı başında mağazalardaki yerlerini alacağı aktarıldı.

ALP: DAHA İYİSİ İÇİN TARAFTARLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, 50'nci yılda hedeflerine ulaşmak için taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. TS Club mağazalarının kulübün ekonomik olarak kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Alp, "TS Club mağazalarını yeniden yapılandırıyoruz ve bu noktada taraftarlarımızın desteğine önemli ölçüde ihtiyacımız var. TS Club gelirlerimizde ciddi bir artış oldu ancak bunun daha ileri seviyelere çıkması adına yapmamız gereken çok iş var. Ürün kalitesini artırdık, artırmaya da devam edeceğiz. Taraftarlarımızın da bu noktada yanımızda olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

LİGDE AZ ATTI, AZ YEDİ

Spor Toto Süper Lig'de 2016-17 sezonunu 51 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Trabzonspor, ligin en az gol atan ve yiyen takımları arasında yer aldı. Ligde attığı 39 gole karşılık kalesinde 34 gol gören bordo mavililer, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardında en az gol yiyen 4'üncü, Gaziantepspor, Adanaspor, Gençlerbirliği, Bursaspor, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor'un ardından ise en az gol atan 7'nci takım oldu. 18 takımın yer aldığı ligde Medipol Başakşehir 28 golle en az gol yiyen, Beşiktaş da 73 golle en çok gol kaydeden takım oldu.