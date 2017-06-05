Trabzonspor 50. yıl kadrosunu kuruyor
Trabzonspor, sezonun sona ermesiyle birlikte 50. yıl kadrosunu kurmaya başladı. Badou Ndiaye, Serdar Taşcı ve Zoran Tosic, bordo-mavililerin ilk plandaki favori transfer adayları olarak yer alıyor.
Bordo-mavililerin transfer listesinde bir çok isim yer alırken, Karadeniz ekibinin favori transferleri arasında ilk sırada Badou Ndiaye, Serdar Taşcı ve Zoran Tosic yer alıyor. Bordo-mavililer bu oyuncuların transferlerini noktalamak için girişimlerini sürdürüyor. Osmanlıspor'un başarılı orta saha oyuncusu Badou N'diaye'nin transferini de bitme noktasına getirdi. Yetenekli orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşan Trabzonspor, 2018 yılında sözleşmesi bitecek olan futbolcunun kulübü Osmanlıspor ile de görüşmelerini hızlandırdı.
Ersun Yanal'ın ısrarlı bir şekilde istediği 27 yaşındaki Badou Ndiaye, ülkesinin oynayacağı maçlar için milli takım kampında bulunuyor. Senegalli futbolcunun bonservisi için para ve takas teklifinde bulunan Trabzonspor yönetiminin bu transferi hafta içinde sonuçlandırmayı planlıyor.
Bordo Mavililer, uzun süreden beri transfer etmek için büyük bir çaba harcadığı Spartak Moscova'dan Serdar Taşcı ile de görüşmelerini sürdürüyor. Ersun Yanal ve başkan Muharrem Usta'nın takımda görmek istediği oyuncu ile pazarlıklar devam ediyor.
Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Zoran Tosic, Trabzonspor'un listesinde bulunan diğer isimlerden biri. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan oyuncunun bordo-mavili kulübe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bordo-mavililerin listesinde Türkiye'den ve Güney Amerika'dan da isimlerin bulunduğu belirtildi. Karadeniz ekibinin takas yöntemini ön planda tutarak transfer çalışmalarını sürdürecek.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:51
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Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı
Toplam 34
Yorum
gürsel61 Allah sizden razı olsun kafasını çelmeseydiniz YUSUF YAZICI diye bir futbolcuyu Türk futbolu tanıyamayacaktı. Turşusunu kurun:))
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Rize hedef saptırıyor!
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Yorum
xxx Kimse kimseye iftira atmasın..Biz sadece futbol seyrediyoruz..İnsanları galeyana getirmeyin..Son maçta Rizenin penaltısı doğrumuydu...
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Trabzonspor 50. yıl kadrosunu kuruyor
Toplam 1
Yorum
KEMAL Hayırlı olsun. Bu oyuncularla şampiyonluk zor fakat; Beşiktaş'ın(Fikret Or) 4.yılda ancak yaptığı gibi sonraki 2 seneye hazırlanmak gerekir.
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