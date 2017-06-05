 Serdar bizde oynamak istiyor – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Serdar bizde oynamak istiyor

    Serdar bizde oynamak istiyor
    konusunda genel sekreter Gençağa Meriç'ten açıklama geldi. Meriç, Spartak Moskova ile opsiyon hakkını kullanarak sözleşmesini uzatan gurbetçi stoper için, "Serdar Taşçı iyi bir oyuncu. İlk yarı da almak istedik. O da bizde oynamak istiyor" derken, önümüzdeki günlerde gelişmeleri hep birlikte göreceklerini söyledi.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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