Serdar bizde oynamak istiyor

konusunda genel sekreter'ten açıklama geldi. Meriç,ile opsiyon hakkını kullanarak sözleşmesini uzatan gurbetçi stoper için, "Serdar Taşçı iyi bir oyuncu. İlk yarı da almak istedik. O da bizde oynamak istiyor" derken, önümüzdeki günlerde gelişmeleri hep birlikte göreceklerini söyledi.