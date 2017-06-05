Rize hedef saptırıyor!

Yöneticilerden, twitter'dan,"Bir maçla ne küme düşülür,ne de şampiyon olunur. Aksini iddiaetmek hedef saptırmaktır" yazarken,F.Bahçe Başkanı'a da,"Kendi üzerinden şike damgasını atamayanbir camianın başkanının Trabzonspor'amesaj vermesi haddi değildir." yanıtını verdi. Yöneticiise, "Boş konuşana kemençekeydesini geç derler. Biz horonudik oynarız. Şikeci hocanla şikecibaşına yenil." paylaşımını yaptı.