 Rize hedef saptırıyor! – Fotomaç – 05 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Rize hedef saptırıyor!

    Rize hedef saptırıyor!

    Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor cephesinden gelen 'suçlayıcı' açıklamalara yanıt geldi.

    Yöneticilerden Emre Aksoy, twitter'dan, "Bir maçla ne küme düşülür, ne de şampiyon olunur. Aksini iddia etmek hedef saptırmaktır" yazarken, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a da, "Kendi üzerinden şike damgasını atamayan bir camianın başkanının Trabzonspor'a mesaj vermesi haddi değildir. Allah'a şükür bizim alnımız ak, başımız dik" yanıtını verdi. Yönetici Gökhan Saral ise, "Boş konuşana kemençe keydesini geç derler. Biz horonu dik oynarız. Şikeci hocanla şikeci başına yenil. Trabzonspor düşürdü, ne güzel dünya..." paylaşımını yaptı.


    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rize hedef saptırıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.