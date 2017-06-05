 Muharrem Usta'dan sert tepki – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Muharrem Usta'dan sert tepki

    Muharrem Usta'dan sert tepki

    Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Bursaspor'a yenilen Trabzonspor'da, ortaya atılan iddialara tepki sürüyor.

    Kulüp başkanı Muharrem Usta da Twitter hesabından, bugün bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan "Trabzonspor'u şike imasıyla suçlamak en hafif tabiriyle ar damarı çatlamışların işidir." başlıklı açıklamayı paylaştı.

    Usta, ayrıca "İftira atmak bir hastalıktır ancak İrlandalı olunca durum farklı. Ne demiş Dede Korkut! 'Kahpe içeriden olunca kapı kilit tutmaz oğul." ifadelerini kullandı.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:04
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