Muharrem Usta'dan sert tepki
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Bursaspor'a yenilen Trabzonspor'da, ortaya atılan iddialara tepki sürüyor.
Kulüp başkanı Muharrem Usta da Twitter hesabından, bugün bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan "Trabzonspor'u şike imasıyla suçlamak en hafif tabiriyle ar damarı çatlamışların işidir." başlıklı açıklamayı paylaştı.
Usta, ayrıca "İftira atmak bir hastalıktır ancak İrlandalı olunca durum farklı. Ne demiş Dede Korkut! 'Kahpe içeriden olunca kapı kilit tutmaz oğul." ifadelerini kullandı.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:04
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Cimbom'un vazgeçilmezi Muslera
Toplam 3
Yorum
o.GS.y Takimda kalmak isteyenler kalsinlar, istemeyenler gitsin. Genc, dinamik ve istekli takim istiyoruz.
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"Ben olsaydım Eskişehirspor çıkardı"
Toplam 5
Yorum
BJK 1903 ALPAY SU BE ARKADAS SENDE SACMALIYORSUN NE ALAKA VAR OLSAYDI MOLSAYDINLA OLMUYOR BU ISLER OLDU BITTINEN OLUYOR ADAMLARIN KISMETINDE YOKMUS.
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''Kaliteyi yükseltmeliyiz''
Toplam 9
Yorum
Atiba BAŞKANIM MANGALA VE VIDAYI ALIN BIRDE SAĞ KANAT ORTA SAHAYADA ATIBA GBI SAĞLAM BİRİNİ BULUN FORWET VE BIRDE HIZLI KANAT OYUNCUSU ALIN...
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