Yanal rezaleti

Son haftalarda bilinçli yaptığı hatalar ile Fırtına’yı önce Avrupa hedefinden uzaklaştıran Yanal dün de öne geçen takımı durdurdu, komşu Çaykur Rizespor’u bile bile küme düşürdü

Süper Lig'de Trabzonspor konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 yenildi. Bu sonuçla Bursaspor, 38 puana ulaşarak kümede kalırken, Çaykur Rizespor ise TFF 1. Lig'e düştü. Süper Lig'in ilk devresinde tarihinin en kötü dönemini yaşayarak 16 maçta 5 galibiyet alabilen ve 13. sırada yer alan Fırtına, küme düşme mücadelesi içine girmişti. Trabzonspor ligin 2. yarısına iyi başlasa da teknik direktör Ersun Yanal'ın hataları ile hedefinden yine koptu. Kayserispor maçında en iyi oynayan futbolcusu Rodallega'yı çıkaran, her maçta bilinçli yanlışlar yapan Ersun Yanal nedeniyle takım son 6 haftada kazanmayı unuttu.



SABIR MASALLARI

Takımı önce Avrupa hedefinden koparan Yanal, sınırsız desteğe rağmen "Sabır ve destek lazım" masallarını anlatırken dün büyük bir rezalete imza attı. Komşu Rize'nin kader maçında öne geçen takımı durdurdu, Bursa'nın oynamasına izin verdi ve Onazi'yi çıkarıp ilk kez Abdülkadir'i oyuna aldı. Yanal, hataları ile Rizespor'un bile bile küme düşmesine neden oldu.