Yanal rezaleti
Son haftalarda bilinçli yaptığı hatalar ile Fırtına’yı önce Avrupa hedefinden uzaklaştıran Yanal dün de öne geçen takımı durdurdu, komşu Çaykur Rizespor’u bile bile küme düşürdü
SABIR MASALLARI
Takımı önce Avrupa hedefinden koparan Yanal, sınırsız desteğe rağmen "Sabır ve destek lazım" masallarını anlatırken dün büyük bir rezalete imza attı. Komşu Rize'nin kader maçında öne geçen takımı durdurdu, Bursa'nın oynamasına izin verdi ve Onazi'yi çıkarıp ilk kez Abdülkadir'i oyuna aldı. Yanal, hataları ile Rizespor'un bile bile küme düşmesine neden oldu.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:53
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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