 ''Trabzon şaşırtmadı...'' – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    ''Trabzon şaşırtmadı...''

    ''Trabzon şaşırtmadı...''

    Rizespor'un küme düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Davut Kavranoğlu, Twitter'dan Trabzonspor'a tepki gösterdi.

    Kavranoğlu, "Trabzon şaşırtmadı.... sürpriz yok!" diye yazdı. Bir sonraki paylaşımda sözlerine açıklık getiren Kavranoğlu, "Trabzon şike yaptı demiyorum. Komşu düşmesin diye umursamadı diyorum. Rizeli olarak Rize ligde olmadığında hep Trabzonspor taraftarı oldum. Rize artık nasıl şampiyon oluruzun planlamasını yapmalı" dedi.

    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:05
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