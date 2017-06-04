Kavranoğlu, "Trabzon şaşırtmadı.... sürpriz yok!" diye yazdı. Bir sonraki paylaşımda sözlerine açıklık getiren Kavranoğlu, "Rizeli olarak Rize ligde olmadığında heptaraftarı oldum. Rize artık nasıl şampiyon oluruzun planlamasını yapmalı" dedi.