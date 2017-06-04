''Tertemiz başlangıç''
Kaptan Onur, takımın 'yeni sezon forması' giymesi ile ilgili konuştu.
Yeni formalar görücüye çıktı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son maçında dün Bursaspor karşısına 2017-18 sezonu için hazırlanan beyaz forma ile çıktı. Bordo-mavililerde yeni sezon formaları ilk defa ligin bitimiyle beraber TS Club mağazalarındaki yerini alacağı belirtildi. Beyaz formanın satışına haziranın ortasında, parçalı formanın haziranın sonunda, çubuklu formaların ise temmuzun ikinci yarısında başlanacağı dile getirildi.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:23
-
"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
-
"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
-
Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
''Tertemiz başlangıç'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.