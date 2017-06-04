 ''Tertemiz başlangıç'' – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    ''Tertemiz başlangıç''

    ''Tertemiz başlangıç''

    Kaptan Onur, takımın 'yeni sezon forması' giymesi ile ilgili konuştu.

    Tecrübeli eldiven, "Bu aslında önümüzdeki sezon için ne kadar büyük bir umut ve heyecan taşıdığımızın göstergesi. Beyaz forma giydik. Bembeyaz ve tertemiz bir başlangıç yapmak için" dedi.

    Yeni formalar görücüye çıktı
    , Spor Toto Süper Lig'in son maçında dün Bursaspor karşısına 2017-18 sezonu için hazırlanan beyaz forma ile çıktı. Bordo-mavililerde yeni sezon formaları ilk defa ligin bitimiyle beraber TS Club mağazalarındaki yerini alacağı belirtildi. Beyaz formanın satışına haziranın ortasında, parçalı formanın haziranın sonunda, çubuklu formaların ise temmuzun ikinci yarısında başlanacağı dile getirildi.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:23
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