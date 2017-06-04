 ‘Şehitler ölmez’ – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    ‘Şehitler ölmez’

    ‘Şehitler ölmez’

    Bordo-mavili futbolcular sahaya 'Jandarmamızın 178'inci yılı kutlu olsun' pankartı ile çıktı.

    Jandarma yetkilileri maç öncesi her iki takım kaptanları ve hakemlere çiçek verdi. Taratarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratlarıyla teröre tepki gösterdi.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:31
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