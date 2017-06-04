 Onazi geri döndü – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    geri döndü

    Onazi geri döndü

    Kart cezası nedeniyle geçen hafta F.Bahçe derbisinde forma giyemeyen , sezonun son maçında Bursaspor karşılaşmasıyla takımdaki yerini aldı.

    Teknik direktör Ersun Yanal, Bursaspor karşısında 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna ilk 11'de forma verdi.

    İki gençten siftah
    Fırtına'da sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle Ersun Yanal; Uğurcan Çakır, Yunus Emre Çakır, Abdurrahim Dursun ve Abdulkadir Ömür gibi 4 genç ismi 18 kişilik maç kadrosuna dahil etti. Yunus ile Abdurrahim, İlk kez 18 kişilik kadroya alındı.

    Mecburi revizyon
    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursaspor karşısında mecburi revizyona gitti. Cezalı olan Olcay, Bero, Onur ve sakatlığı bulunan Okay'ın yokluğunda kalede Esteban, savunmada Durica, orta sahada ve Rodallega görev yaptı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:24
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