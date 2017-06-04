Onazi geri döndü
Kart cezası nedeniyle geçen hafta F.Bahçe derbisinde forma giyemeyen Onazi, sezonun son maçında Bursaspor karşılaşmasıyla takımdaki yerini aldı.
İki gençten siftah
Fırtına'da sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle Ersun Yanal; Uğurcan Çakır, Yunus Emre Çakır, Abdurrahim Dursun ve Abdulkadir Ömür gibi 4 genç ismi 18 kişilik maç kadrosuna dahil etti. Yunus ile Abdurrahim, İlk kez 18 kişilik kadroya alındı.
Mecburi revizyon
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursaspor karşısında mecburi revizyona gitti. Cezalı olan Olcay, Bero, Onur ve sakatlığı bulunan Okay'ın yokluğunda kalede Esteban, savunmada Durica, orta sahada Onazi ve Rodallega görev yaptı.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:24
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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