Juraj Kucka gündeme alındı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Milan'ın orta saha oyuncusu Juraj Kucka'yı gündemine aldı.

Bordo-mavili ekibin kurmaylarının Milan ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Kucka için fiyat araştırması yaptığı ve önümüzdeki günlerde teklif sunabileceği öğrenildi. Kucka bu sezon 33 maçta forma giydi ve 4 gol atıp, 2 de asist yaptı.