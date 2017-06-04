 Juraj Kucka gündeme alındı – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    gündeme alındı

    Juraj Kucka gündeme alındı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Milan'ın orta saha oyuncusu 'yı gündemine aldı.

    Bordo-mavili ekibin kurmaylarının Milan ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Kucka için fiyat araştırması yaptığı ve önümüzdeki günlerde teklif sunabileceği öğrenildi. Kucka bu sezon 33 maçta forma giydi ve 4 gol atıp, 2 de asist yaptı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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