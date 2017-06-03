Kader maçının kadroları belli oldu!
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor, kriitk maçta karşı karşıya gelecek.
İşte kader maçının ilk 11'leri:
Trabzonspor'un ilk 11'i: Esteban, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Medjani, Onazi, N'Doye, Castillo, Yusuf, Rodallega
Bursaspor ilk 11'i: Harun, Erdem, Şamil, Sivok, Aziz Behich, Faty, Jorquera, John, Batalla, Sinan, Stancu
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:36
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Chiriches bitti bitiyor
Toplam 15
Yorum
Gs Kayserili stoper Mabiala boyu 1.89 her maç bize kafayla gol atıyor.Sözleşmesi bitmiş..Bari bedavaya onu alın.500 bin fazla maaş vermeyin
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Toplam 2
Yorum
kadonaliz kadroyu aykut kurmuştur kesin koşun yeterki koşun tesadüf bi golle galip geliriz belki felsefi ile dünya futboluna hakim arkadaş nasıl olsa
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Toplam 2
Yorum
fenerbahçeli Golüde advocat atar artık
Kader maçının kadroları belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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