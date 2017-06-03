 Kader maçının kadroları belli oldu! – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Kader maçının kadroları belli oldu!

    Kader maçının kadroları belli oldu!

    Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor, kriitk maçta karşı karşıya gelecek.

    İşte kader maçının ilk 11'leri:

    Trabzonspor'un ilk 11'i: Esteban, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Medjani, Onazi, N'Doye, Castillo, Yusuf, Rodallega

    Bursaspor ilk 11'i: Harun, Erdem, Şamil, Sivok, Aziz Behich, Faty, Jorquera, John, Batalla, Sinan, Stancu

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:36
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