 Esteban ile 2 yıl daha – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    ile 2 yıl daha

    Esteban ile 2 yıl daha
    yönetimi bir süredir iç transferde görüşme halinde olduğu kaleci Alvarado ile anlaşmaya vardı. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren 28 yaşındaki Kosta Rikalı eldivenin istediği 1 milyon euro'ya karşılık Trabzonspor 650 bin euro önermişti. Ancak daha sonra Esteban 700 bin euro'ya, 'Evet' deyince 2 yıllık anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı. Görüşmeler KA P'a da bildirildi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:12
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