 Trabzonspor, Esteban'ı KAP'a bildirdi – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Trabzonspor, Esteban'ı KAP'a bildirdi

    Trabzonspor, Esteban'ı KAP'a bildirdi

    Trabzonspor, kaleci Esteban'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda futbolcuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    Transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavili takım iç transferde harekete geçerek kalecisi Esteban'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

    Trabzonspor, KAP'a açıklama yaparak Kosta Rikalı kaleci Esteban ile görüşmelere başladığını duyurdu

    Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Esteban Alvarado Brown'un sözleşmesinin uzatılması hususunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:34
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