Trabzonspor, Esteban'ı KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavili takım iç transferde harekete geçerek kalecisi Esteban'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı.Trabzonspor, KAP'a açıklama yaparak Kosta Rikalı kaleci Esteban ile görüşmelere başladığını duyurduTrabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda,ifadelerine yer verildi.