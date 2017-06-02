Trabzonspor, Esteban'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor, kaleci Esteban'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda futbolcuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, KAP'a açıklama yaparak Kosta Rikalı kaleci Esteban ile görüşmelere başladığını duyurdu
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Esteban Alvarado Brown'un sözleşmesinin uzatılması hususunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:34
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Emenike’de Yiğido umudu
Toplam 19
Yorum
Alemdar Önce akilli bir teknik adam getireceksin ve oynatacagi sisteme göre alternatifi bol olan transferler yapilacak
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Beşiktaş'tan flaş Lens açıklaması
Toplam 12
Yorum
karakartal en azından sıfır çekmedik yada üst üste üç maçta 4 yemedik. hangi takım taraftarısın yazamamışsın bile o yüzden seçenek sundum sana :)
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Beşiktaş'tan flaş Lens açıklaması
Toplam 12
Yorum
TARAFTAR İşiniz gücünüz kiralık bonservise tepki olarak doğmuş adam
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