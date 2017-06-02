Son 5 yılın en kötüsü olacak
Fırtına, Bursaspor'u yenemezse galibiyet özlemi 6 maça çıkaracak, bu alanda son 5 yılın en kötü dönemini yaşayacak.
Evinde gülemiyor
Ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor'u konuk edecek Trabzonspor, yeni stadında son haftalarda galibiyet hasreti çekiyor. Fırtına, 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Stadı'nda ilk maçlardaki performansını sürdüremeyerek son 4 haftada galip gelemedi. Sahasında bu maçlarda 10 puan kaybeden Karadeniz ekibi, 2 puan elde etti.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:20
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
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