 Son 5 yılın en kötüsü olacak – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Son 5 yılın en kötüsü olacak

    Son 5 yılın en kötüsü olacak

    Fırtına, Bursaspor'u yenemezse galibiyet özlemi 6 maça çıkaracak, bu alanda son 5 yılın en kötü dönemini yaşayacak.

    Bordomavililer, 28'inci haftada Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ancak sonraki 5 maçı kazanamadı. Fırtına bu süreçte 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak hanesine sadece 4 puan yazdırabildi. Trabzon, en son 2014-15 sezonunun ilk 5 haftasında üst üste 5 maç galip gelememişti.

    Evinde gülemiyor
    Ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor'u konuk edecek Trabzonspor, yeni stadında son haftalarda galibiyet hasreti çekiyor. Fırtına, 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Stadı'nda ilk maçlardaki performansını sürdüremeyerek son 4 haftada galip gelemedi. Sahasında bu maçlarda 10 puan kaybeden Karadeniz ekibi, 2 puan elde etti.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
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