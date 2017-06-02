Şok! Onur’a iki maç ceza geldi

Bordo-mavili takımın kalecisi Onur Kıvrak'a şok ceza geldi...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) dün yaptığı toplantıda, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmada rakip takım idarecisine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL ceza kesti. Bu karar sonrası 29 yaşındaki eldiven bu haftaki Bursaspor maçı ve gelecek sezonun ilk haftasında formasını giyemeyecek. Ancak yönetim Tahkim'e itiraz edecek.