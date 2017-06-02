Ligde son 5 maçını kazanamayan bordo mavililer, sezonun son maçında küme düşme tehlikesi bulunan Bursaspor'u konuk edecek. Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanıp, sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor. Saat 17.00'de Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.



KADRO DEĞİŞİYOR

Teknik direktör Ersun Yanal, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Deneyimli teknik adamın son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasından farklı olarak kart cezalısı Olcay ile Bero, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Onur ve sakatlığı bulunan Okay'ın yerlerine Esteban, Durica, Onazi ve Abdülkadir'e forma vermesi bekleniyor.



?BURSASPOR İLE 82'NCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Bursaspor, yarın Şenol Güneş Kompleksi'nde oynayacakları maçla birlikte ligde 82'nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 81 maçta Trabzonspor'un 41, Bursaspor'un 11 galibiyeti bulunuyor. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 122 gol atarken, kalesinde 64 gol gördü.



KAPANIŞ YENİ SEZON FORMASIYLA

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son maçında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un, bu karşılaşmaya yeni sezon formalarıyla çıkmayı planladığı öğrenildi. Bordo mavililerin 2017-18 sezonu için hazırlanan formaları sezonun son maçında görücüye çıkaracağı kaydedildi.