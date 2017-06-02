Bizi ilgilendirmiyor
Asbaşkan Ahmet Çubukçu: Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. Hangi takımın ligde kalacağı bizi ilgilendirmiyor. Bunun dışındaki bir düşünceye kimse bizi çekemez
DURUŞUMUZ BELLİDİR
"Trabzonspor'un duruşu her zaman nettir. İçeride veya dışarıda biz her maçımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Dışımızda yaşanan gelişmeler bizi ilgilendirmiyor. Hangi takımın ligde kalacağı bizi ilgilendirmiyor. Bunun dışındaki bir düşünceye, bir gelişmeye hiç kimse bizi çekemez. Bizi duruşumuz bellidir."
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:35
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
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