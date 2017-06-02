Asbaşkan Ahmet Çubukçu: Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. Hangi takımın ligde kalacağı bizi ilgilendirmiyor. Bunun dışındaki bir düşünceye kimse bizi çekemez

Karadeniz ekibi, Süper Lig'in son haftasında evinde Bursaspor ile kritik bir maça çıkacak. Ligden düşecek son takımın da belli olacağı haftada bordo-mavililer, Bursaspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor'un sahasında alacağı sonuç iki takımın da kaderini etkileyecek. Bu konuya ilgili konuşan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, şunları söyledi:



DURUŞUMUZ BELLİDİR

"Trabzonspor'un duruşu her zaman nettir. İçeride veya dışarıda biz her maçımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Dışımızda yaşanan gelişmeler bizi ilgilendirmiyor. Hangi takımın ligde kalacağı bizi ilgilendirmiyor. Bunun dışındaki bir düşünceye, bir gelişmeye hiç kimse bizi çekemez. Bizi duruşumuz bellidir."