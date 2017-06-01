Yanal'dan mecburi rotasyon
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin son haftasında oynayacakları Bursaspor maçında mecburi revizyona gidecek.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, mecburi değişime gidecek. Fenerbahçe maçında sakatlanan kaleci Onur ve Okay'ın Bursaspor maçına yetişme olasılığı düşük görünüyor. Olcay ve Bero ise kart cezalısı olmaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
Bursaspor maçında Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, Onur'un yerine Esteban'a, Okay'ın yerine ise Medjani'ye şans vermesi bekleniyor. Bero'nun yerine ise geçtiğimiz hafta kart cezalısı olması nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Onazi forma giyecek. Olcay'ın yerine Yusuf Erdoğan'ın forma giymesi bekleniyor. Hasta olan Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Oyuncunun durumunda ilerleme olmaması halinde ise Yanal'ın genç oyuncu Abdülkadir Ömür'e şans verebileceği belirtildi.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:46
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"Şampiyonluklarda soru işaretleri var"
Toplam 11
Yorum
BILMEDEN ÖTMEYIN 59 Sezonu öncesi BJK sampiyon olmus ve Türkiye'yi Avrupa da "TÜRKIYE SAMPIYONU" olarak temsil etmistir ve bundan evvelde baska takim yoktur.
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Trabzonspor'dan spekülasyonlara yanıt!
Toplam 1
Yorum
54 imparatorluğu kime ne,istediği gibi çıkar.hedef kalmamış sonmaç ister satacağı yedekleri dener ister geçen yıl son 5 maçtaki gibi gençlerle oynar.kime nee
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Gomis zirvesi!
Toplam 84
Yorum
sporcu keşke beni alsalar üstelik ben bunların hiçbirini istemiyorum :)))
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