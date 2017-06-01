 Trabzonspor'da Bursaspor hazırlıkları – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Trabzonspor'da Bursaspor hazırlıkları

    Trabzonspor'da Bursaspor hazırlıkları

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü iç sahada Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, yenilenme çalışmaları yapıldı.

    Bordo-mavili takımın antrenmanına, kart cezalısı oldukları için izin verilen Olcay Şahan, Bero, ülkesine giden Ibanez, sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu ile Yusuf Erdoğan'ın katılmadıkları bildirildi.

    Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:19
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