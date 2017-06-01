Trabzonspor'da Bursaspor hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü iç sahada Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili takımın antrenmanına, kart cezalısı oldukları için izin verilen Olcay Şahan, Bero, ülkesine giden Ibanez, sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu ile Yusuf Erdoğan'ın katılmadıkları bildirildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:19
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Gomis zirvesi!
Toplam 78
Yorum
gelmesin daha iyi böyle oyuncular para için oynar ruhuyla oynamaz pandev geldi böyle şeyler yaptırdı 2.5 alıp gitti. ne yaptı hiçbir şey. almayın fayda gelmez
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Sabri Sarıoğlu’nun sözleşmesi sona erdi
Toplam 7
Yorum
teşekkürler reis emekleri çok büyüktür camiaya 3 yıl önce oynamazken yokluktan çağırdılar. kötü günde yanımızda oldu. türkiyede en iyi sağ bekti. sağol reis
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 58
Yorum
takarlar abubakarı neyle kandıracaksınız uefada kendini gösterirsinmi diyeceksiniz veya gel 4000 kişi ile stadyumda maç oynuyoruzmu diyeceksiniz.
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