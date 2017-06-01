Taktik çalıştılar

Fırtına, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından dar alanda taktik oyun oynandı. Antrenmana izinli İbanez, Olcay ile Bero, sakatlıkları bulunan Onur ile Okay'ın yanı sıra hasta olan Yusuf Erdoğan katılmadı.



Mayıs yaramadı

Ligde 2. yarının ilk 10 maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Fırtına, mayısta ise hiç maç kazanamadı. Bordo-mavililer söz konusu ayda 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde ederek, 6 puan toplayabildi. Kayseri'ye yenilen Fırtına; Adana, Başakşehir ve F.Bahçe ile berabere kaldı.



Galibiyet planı

Spor Toto Süper Lig'de son hafta Bursaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, iç sahada büyük bir sıkıntı yaşasa da evinde oynayacağı sezonun son maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Mayıs ayı içinde oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen Trabzonspor, cumartesi günü saat 17.00'de oynayacağı maçı kazanarak sezonu galibiyetle tamamlamayı planlıyor.