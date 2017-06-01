Taktik çalıştılar
Mayıs yaramadı
Ligde 2. yarının ilk 10 maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Fırtına, mayısta ise hiç maç kazanamadı. Bordo-mavililer söz konusu ayda 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde ederek, 6 puan toplayabildi. Kayseri'ye yenilen Fırtına; Adana, Başakşehir ve F.Bahçe ile berabere kaldı.
Galibiyet planı
Spor Toto Süper Lig'de son hafta Bursaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, iç sahada büyük bir sıkıntı yaşasa da evinde oynayacağı sezonun son maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Mayıs ayı içinde oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen Trabzonspor, cumartesi günü saat 17.00'de oynayacağı maçı kazanarak sezonu galibiyetle tamamlamayı planlıyor.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:50
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi!
Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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