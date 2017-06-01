 Soldado aşkı – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    aşkı

    <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a> aşkı

    Karadeniz ekibinde aşkı bitmek bilmiyor.

    Ersun Yanal'ın istediği için çalışmaların devam ettiği bordo-mavililerde, forvet için öncelik Burak Yılmaz'da olsa da bu transferin gerçekleşmemesi durumunda yıldız golcünün işi bitirilecek. Forvet mevkisinde istenen 4 oyuncudan biri olan için Başkan Muharrem Usta'nın da harekete geçtiği ve Villerreal ile bizzat kendisinin görüştüğü ifade edildi. Usta'nın Villarreal'e Soldado'nun bonservisi için 4 milyon euro önerdiği ve oyuncuya da bonuslarla beraber 2 milyon euro'dan 2 yıllık toplam 4 milyon euro'luk bir teklif sunduğu belirtildi. Villarreal ise Soldado için 7 milyon euro istiyor. Bordo-mavililerin son önerdiği ücret 4 milyon euro olurken, Villareal'in indirime gitmesi halinde Trabzonspor, Soldado'yu renklerine bağlayacak. Soldado ile birlikte Fred'de Burak'ın alternatiflerinden.

    İspanya La Liga'da 241 maça çıkıp 108 gol atan ve 27 asist yapan Soldado, İngiltere Premier League'de de 52 karşılaşmada rakip 108 fileleri 7 kez sarstı, 6 asist gerçekleştirdi. 31 yaşındaki oyuncu Avrupa kupaları maçlarında da 72 maçta 29 gol atıp 11 de asist yaptı.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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