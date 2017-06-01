Soldado aşkı
Karadeniz ekibinde Soldado aşkı bitmek bilmiyor.
İspanya La Liga'da 241 maça çıkıp 108 gol atan ve 27 asist yapan Soldado, İngiltere Premier League'de de 52 karşılaşmada rakip 108 fileleri 7 kez sarstı, 6 asist gerçekleştirdi. 31 yaşındaki oyuncu Avrupa kupaları maçlarında da 72 maçta 29 gol atıp 11 de asist yaptı.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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