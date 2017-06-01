Mecburi revizyon

Teknik direktör Ersun Yanal, sakat Onur ve Okay ile cezalı Olcay ve Bero’nun yerine Bursaspor maçında Esteban, Medjani, Yusuf Erdoğan, Aytaç’a forma şansı tanıyacak

Bordo-mavili takımda cumartesi oynanacak Bursa maçı öncesi teknik direktör Ersun Yanal, ideal 11'inde değişikliğe gitmek zorunda. F.Bahçe derbisinde sağ baldırından sakatlanan kaptan Onur ile kasığındaki sakatlığı nükseden Okay'ın karşılaşmaya yetişme ihtimalinin düşük olması, Olcay ve Bero'nun ise kart cezası nedeniyle yapılacak revizyonda yedek oyunculara son bir şans doğacak. Trabzonspor'da Onur'un yerine kalede Esteban'ın, Okay'ın yerine Medjani'nin, Olcay'ın yerine Yusuf Erdoğan'ın ve Bero'nun yerine ise Aytaç'ın forma şansı bulması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu futbolcularla özel olarak görüşerek, "Gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım oluşturmak için çalışıyoruz. Eğer siz de bunun bir parçası olmak istiyorsanız alın size önemli bir fırsat. Kendinizi gösterin ve 3 puan alalım. Tatile mutlu girelim" dediği belirtildi.



KAZANMAYI UNUTTU

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de oynadığı son beş maçta galibiyet alamadı. Fırtına, son beş haftada dört beraberlik (G.Birliği, Adana, Başakşehir, F.Bahçe) ve bir yenilgi (Kayseri) alırken; üç gol atıp dört gol yedi. Trabzonspor ikinci yarıda ilk 10 maçta sadece iki beraberlik alıp diğer maçları galip bitirmişti. Karadeniz ekibi cumartesi seriyi bitirmek istiyor.



MORAL SAĞLAYACAKTIR

Oyuncularına Bursaspor maçının önemini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Ligde bir iddiamız kalmamış olabilir ancak sezonu galibiyetle tamamlamak gelecek sezonki hedeflerimize ulaşma noktasında bize bir moral olacaktır. Futbol kalitemizi bu maçta göstermeliyiz" dedi.