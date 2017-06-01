Mecburi revizyon
Teknik direktör Ersun Yanal, sakat Onur ve Okay ile cezalı Olcay ve Bero’nun yerine Bursaspor maçında Esteban, Medjani, Yusuf Erdoğan, Aytaç’a forma şansı tanıyacak
KAZANMAYI UNUTTU
Bordo-mavili takım, Süper Lig'de oynadığı son beş maçta galibiyet alamadı. Fırtına, son beş haftada dört beraberlik (G.Birliği, Adana, Başakşehir, F.Bahçe) ve bir yenilgi (Kayseri) alırken; üç gol atıp dört gol yedi. Trabzonspor ikinci yarıda ilk 10 maçta sadece iki beraberlik alıp diğer maçları galip bitirmişti. Karadeniz ekibi cumartesi seriyi bitirmek istiyor.
MORAL SAĞLAYACAKTIR
Oyuncularına Bursaspor maçının önemini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Ligde bir iddiamız kalmamış olabilir ancak sezonu galibiyetle tamamlamak gelecek sezonki hedeflerimize ulaşma noktasında bize bir moral olacaktır. Futbol kalitemizi bu maçta göstermeliyiz" dedi.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:53
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi!
Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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