 İftar için hazırlık – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    İftar için hazırlık

    İftar için hazırlık
    Yönetim, camianın önde gelenleri ve taraftarla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin, birlik ve beraberliği artırmak adına yakın zamanda bir iftar organizasyonu düzenlemeyi planladığı, bunun için hazırlık yaptığı öğrenildi.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:51
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