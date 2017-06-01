Gol sorunu çözülemedi

Fırtına, 33. haftalar itibarıyla geçen sezondan 2 gol az attı, ancak sıralamada çok daha iyi durumda

Ligde son haftaya 51 puanla 6'ncı sırada giren Trabzonspor, puan tablosunda 2015-16 sezonundan daha iyi bir performans sergiledi ancak gol yollarında geçen sezonu yakalayamadı. 33'üncü hafta itibariyle 12'nci sırada yer aldığı 2015-16'da 40 gol atan Fırtına, bu sezon 51 puanla 6'ncı sırada yer aldı, 38 gol kaydetti. Trabzonspor; Adanaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Osmanlıspor, Karabükspor ve G.Birliği ile en az gol atan takımlardan biri oldu.



FORVETLERİN KATKISI

Bordo-mavililerde forvetler N'Doye'un yanı sıra devre arasında transfer edilen Rodallega da gol sorununu çözemedi. N'Doye ligde 26 maçta 5, Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 3 gol kaydetti. Büyük umutlarla transfer edilen Rodallega da beklentilere karşılık veremedi. 14 maçta forma giyen 31 yaşındaki Kolombiyalı 5 gole imza attı. N'doye 6, Rodallega ise son 3 maçta sessiz kaldı.



EN SKORERİ UĞUR!

Bordo-mavili takımda Süper Lig'de en çok gol atan isim savunma oyuncusu Uğur Demirok oldu. 27 maçta 6 gol kaydeden 28 yaşındaki Uğur'u 5'er golle N'Doye ile Rodallega takip etti. Bordo mavililerin genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ile Yusuf Erdoğan da 4'er golle ligde takımlarına en çok katkı sağlayan isimler arasında yer aldı.