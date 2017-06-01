Gol sorunu çözülemedi
Fırtına, 33. haftalar itibarıyla geçen sezondan 2 gol az attı, ancak sıralamada çok daha iyi durumda
FORVETLERİN KATKISI
Bordo-mavililerde forvetler N'Doye'un yanı sıra devre arasında transfer edilen Rodallega da gol sorununu çözemedi. N'Doye ligde 26 maçta 5, Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 3 gol kaydetti. Büyük umutlarla transfer edilen Rodallega da beklentilere karşılık veremedi. 14 maçta forma giyen 31 yaşındaki Kolombiyalı 5 gole imza attı. N'doye 6, Rodallega ise son 3 maçta sessiz kaldı.
EN SKORERİ UĞUR!
Bordo-mavili takımda Süper Lig'de en çok gol atan isim savunma oyuncusu Uğur Demirok oldu. 27 maçta 6 gol kaydeden 28 yaşındaki Uğur'u 5'er golle N'Doye ile Rodallega takip etti. Bordo mavililerin genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ile Yusuf Erdoğan da 4'er golle ligde takımlarına en çok katkı sağlayan isimler arasında yer aldı.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:49
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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